Выброшенные в канализацию тряпки привели к подтоплению в Никольском

Из-за морозов дорога могла превратиться в каток.

Дорогу в Никольском Тосненского района подтопило из-за мешка тряпок в канализационном колодце. С последствиями боролись дорожники и коммунальщики, сообщили 29 декабря в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Тряпки выкинули жильцы многоквартирного дома. Вода разлилась по территории города и дороге Ульяновка — Отрадное. Специалисты организовали спуск воды с проезжей части. Рабочие "Водоканала" доставали мокрые тряпки.

Ситуация представляла особую опасность из-за того, что залитый водой асфальт мог превратиться в голый лед. После завершения работ дорогу обработали, а тяжелый грейдер убрал на обочину остатки воды.

Водителям напоминают, что "Ленавтодор" круглосуточно принимает звонки по номеру 8(812) 251-42-84.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти