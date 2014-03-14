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Выброшенные в канализацию тряпки привели к подтоплению в Никольском
Сегодня, 17:36
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Выброшенные в канализацию тряпки привели к подтоплению в Никольском

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Из-за морозов дорога могла превратиться в каток.

Дорогу в Никольском Тосненского района подтопило из-за мешка тряпок в канализационном колодце. С последствиями боролись дорожники и коммунальщики, сообщили 29 декабря в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Тряпки выкинули жильцы многоквартирного дома. Вода разлилась по территории города и дороге Ульяновка — Отрадное. Специалисты организовали спуск воды с проезжей части. Рабочие "Водоканала" доставали мокрые тряпки. 

Ситуация представляла особую опасность из-за того, что залитый водой асфальт мог превратиться в голый лед. После завершения работ дорогу обработали, а тяжелый грейдер убрал на обочину остатки воды.

Водителям напоминают, что "Ленавтодор" круглосуточно принимает звонки по номеру 8(812) 251-42-84. 

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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