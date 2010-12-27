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Дороги Ленобласти станут опаснее на выходных из-за тумана
Сегодня, 14:02
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Asyaromanenkova
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Дороги Ленобласти станут опаснее на выходных из-за тумана

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Синоптики снова обещают туманы ночью и утром в Ленобалсти. Плохая видимость будет 30 сентября и 1 октября.

МЧС предупреждает об опасном явлении на выходных. Из-за перепадов температур ночью и утром ожидается туман как в субботу, 30 сентября, так и в воскресенье, 1 октября. Правда, он коснется только Ленинградской области. В Северной столице ухудшения видимости синоптики не обещают.

Ведомство предупреждает, что из-за тумана в регионе возможно увеличение числа ЧП. Из-за плохой видимости могут произойти аварии на дорогах. Поэтому водителей просят соблюдать увеличенную дистанцию и заранее тормозить перед пешеходными переходами. Также могут быть проблемы с воздушным транспортом и судами.

Теги: ленобласть , новости питера , новости спб , погода спб
Категории: Новости СПб

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