Дорога из Всеволожска перекрыта массовым ДТП

Дорогу не поделили три авто, среди которых Фура.

Днем 21 марта оказался заблокирован выезд из Всеволожска. Как сообщают очевидцы, виной тому стало крупное ДТП из нескольких машин.

Известно, что авария произошла примерно в пять часов вечера на Рябовском шоссе около дома 133. На двухполосной дороге не смогли разъехаться легковушка, мини вен и фура с контейнером. Отмечается, что ДТП заняло все пространство от отбойника до обочины с противоположной стороны. В результате случившегося дорога оказалась полностью заблокирована.

Пользователи соцсетей сообщают, что собралась большая пробка. Однако участники аварии быстро разъехались. Движение возобновлено. О пострадавших не сообщается.

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