Дорога из Всеволожска перекрыта массовым ДТП

Днем 21 марта оказался заблокирован выезд из Всеволожска. Как сообщают очевидцы, виной тому стало крупное ДТП из нескольких машин.
Известно, что авария произошла примерно в пять часов вечера на Рябовском шоссе около дома 133. На двухполосной дороге не смогли разъехаться легковушка, мини вен и фура с контейнером. Отмечается, что ДТП заняло все пространство от отбойника до обочины с противоположной стороны. В результате случившегося дорога оказалась полностью заблокирована.
Пользователи соцсетей сообщают, что собралась большая пробка. Однако участники аварии быстро разъехались. Движение возобновлено. О пострадавших не сообщается.
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