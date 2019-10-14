Дом молодежи открыл свои двери для выборжан

Каждый желающий смог выбрать для себя занятие из 12 направлений деятельности.

В доме молодежи состоялась презентация подростково-молодежных клубов. Руководители представили 12 направлений из которых каждый смог выбрать дело по душе. Среди них – волонтерство, художественное творчество, музыка, танцы, паркур, клуб молодых семей "Ясень" и многое другое.

Также для молодых людей здесь открыта профессиональная звукозаписывающая студия.

Нашей основной целью является создание условий для молодежи, именно таких, чтобы они приходили сюда не как на учебу, а получали удовольствие от того, что у них есть возможность раскрыть свой творческий потенциал. Георгий Романенко, директор Дома молодежи

Видео: Piter.tv