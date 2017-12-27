В Петербурге за 2017 год не построили ни одного торгового комплекса

Аналитики прогнозируют рост цен на аренду.

В Санкт-Петербурге за прошлый год количество, построенных качественных торговых центров, побило рекорды. За 2017 год не появилось ни одного нового ТЦ. По оценкам консалтинговая компания JLL, в Северной столице доля свободных площадей снизилась до 3,8%.

Аналитики отмечают, что в противовес ТЦ, площадь открытых арендаторами магазинов превысила площадь закрытий. Отмечается, что в развлекательном сегменте также можно наблюдать отрицательную динамику, так как она активно развивалась в предыдущие годы.

По прогнозам экспертов, в 2018 году ситуация не изменится. Объем ввода не превысит более 11,7 тыс. кв. м. Однако стоит отметить, что в сложившеся ситуаци ожидается рост цен на аренду.