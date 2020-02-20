Долги россиян за газ сократились на миллиарды рублей

В настоящий момент просроченная задолженность составляет 174,9 млрд рублей.

По итогам прошлого года долги россиян за газ сократились на 5,3 млрд рублей. На сайте "Газпрома" говорится, что это задолженность сократилась на 2,9%

В настоящий момент просроченная задолженность составляет 174,9 млрд рублей. Активнее она сократилась в Краснодарском крае, Кемеровской, Курганской областях, а также в Московской и Новгородской областях.

Более 88% задолженности приходится на республики Северного Кавказа, отмечают в российской газовой компании. Проводятся проверки потребителей и выявляются неучтенные отапливаемые площади и газовое оборудование.