Документальный фильм «Испытание пандемией»

Пока сотни и тысячи петербуржцев вот уже третий месяц изнывают от самоизоляции, испытывают на себе тяжести удаленной работы, круглосуточного общения с родственниками, отсутствия прогулок, невозможности посещать рестораны и торговые центры, они – сотни и тысячи петербургских медиков – просто ходят на работу. Они дежурят почти без выходных, месяцами не видят своих детей, специальные защитные костюмы надевают даже под рентгенозащитную одежду, которая весит 8 кг. При этом они, как и все болеют коронавирусом.

И умирают от новой инфекции. В этом фильме Piter.tv совместно с Комитетом по здравоохранению Петербурга рассказывает о непростом времени, которое пришлось пережить нашему городу – "Испытанию пандемией".

Когда в начале 2020 года в Китае разразилась эпидемия новой коронавирусной инфекции, она казалась чем-то экзотическим и весьма далеким от нас. Но прошло два месяца. И уже в начале марта 2020 года первый случай опасной инфекции был выявлен в городе на Неве.

К тому моменту коронавирусная инфекция- COVID-19 буквально парализовала большинство стран. Она заставила перестроить все сферы жизни, по-новому взглянуть на привычный ход вещей. И, конечно, стала проверкой на прочность систем здравоохранения многих стран.

Петербург принял на себя удар мировой эпидемии вслед за Москвой и Московской областью. Благодаря вовремя организованным противоэпидемическим мероприятиям этот момент удалось значительно отсрочить. Кому-то на первых порах бесконечные проверки в аэропортах и меры по изоляции вернувшихся из-за рубежа казались избыточными и даже смешными. Но дальнейшее развитие событий показало: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вовремя оценило масштаб угрозы.

Наталия Башкетова, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу:

Когда начала развиваться эпидемия, а стало понятно это в январе, управление Роспотребнадзора, как и весь Роспотребнадзор в других субъектах Российской Федерации, в особенности имеющие международные пункты пропуска через государственную границу, поскольку первый удар пришелся к ним, включились в работу по профилактике заноса, завоза случаев коронавирусной инфекции. Было много непонятного, но постепенно эта ситуация выровнялась, но первые, кто был на переднем крае обороны – это сотрудники санитарно-карантинных пунктов пропуска, которые в круглосуточном режиме по несколько дежурств подряд работали по приемке самолетов.

Первый в Петербурге случай ковидной инфекции был выявлен в инфекционной больнице имени Боткина. Как это не раз бывало в истории, врачам больницы, пришлось стать первопроходцами в работе с новой опасной инфекцией. Как лечить, когда выписывать, как взять анализ…Методику работы с новым контингентом больных пришлось нарабатывать буквально с колес.

Денис Гусев, главный врач городской Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина:

Первый пациент с подтверждённом диагнозом COVID-19 в нашем городе и в нашей больнице появился 3 марта. Я к этому процессу подключился 6 марта. Что было самым сложным в этот период? Наверное, самым сложным было отсутствие информации, непонимание ситуации в целом. Инфекция новая, пути передачи для нас до конца были непонятны. Мы не знали механизмов развития заболевания: почему у одного человека заболевание протекает в легкой и вообще бессимптомной форме, у другого - в тяжелой и крайне тяжелой форме, требующей реанимации и аппарата ИВЛ. Тоже было непонятно. Мы не знали схем эффективной терапии.

Сначала больных с подозрением на коронавирусную инфекцию были единицы, потом десятки и уже сотни. А совсем скоро инфекционные корпуса на Пискаревском перестали вмещать больных и контактных.

Денис Гусев, главный врач городской Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина:

Кроме того, на тот момент в начале мы совершенно не понимали масштаб проблемы. В начале мы работали в основном с теми людьми, которые вернулись из туристических поездок, либо с теми пациентами, которые с ними контактировали. И это были единичные пациенты. А когда в стационар стали поступать люди, которые никуда не ездили, ни с кем не контактировали из прибывших из-за рубежа, стало понятно, что единичными случаями мы не ограничимся, что процесс будет распространяться именно пандемически.

Подготовить город к эпидемии позволило понимание единства задачи и поддержка на всех уровнях власти. Городу удалось в кратчайшие сроки перепрофилировать койки под инфекцию и подготовить обычные стационары к приему инфекционных больных.

Денис Гусев, главный врач городской Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина:

Инфекционное заболевание, борьба с ним имеет две стороны. Первая сторона – это карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения дальнейшее инфекции, и мы действительно видим, что такого глобального распространения не произошло, а с другой стороны — это вылечить, чтобы поправились те пациенты, которые уже инфицировались. Это уже медицинская больше сторона вопроса. И когда эти две составляющие вместе сходятся и работают на нормальном продуктивном уровне, тогда и получается результат.

Детская клиническая больнице имени Филатова – изначально инфекционный стационар. Поэтому его специалисты знают и умеют лечить любые виды инфекции, в том числе самые опасные. Поэтому перед лицом новой угрозы снова не растерялись. Но так как инфекционными здесь были не все отделения, в условиях пандемии пришлось перепрофилировать хирургические отделения. Работать с новой инфекцией стали учиться травматологи, гинекологи, хирурги и отоларингологи. Впрочем, медики признают: самое сложное – не только физическая, но и психоэмоциональная нагрузка. Врачи работают с пациентами и родителями, которые встревожены, волнуются и не всегда адекватно реагируют на факт госпитализации.

Людмила Исанкина, главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова:

Дети, в отличие от взрослых, переносят эту инфекцию гораздо легче, чаще всего она протекает у них в форме обычного ОРВИ, есть дети, которые переносят коронавирусную инфекцию с проявлениями пневмонии и чаще всего это дети подросткового возраста старше 12 лет.

1 апреля, Детскую клиническую больницу имени Филатова посетил губернатор. Во время своего визита Александр Беглов поручил закупить для детского стационара пять портативных аппаратов ЭКГ, которые направили в реанимационное отделение.

Людмила Исанкина, главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова:

С 1 марта этого года у нас прошло 577 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, поскольку у нас дети разного возраста и раннего, в частности, с ними находятся родители по уходу. И у родителей по уходу у 175 человек тоже была подтверждена коронавирусная инфекция, но они переносили её либо в легкой, либо в бессимптомной форме и не требовали госпитализации во взрослые стационары.

К сожалению, мощностей взрослой больницы имени Боткина и детской больницы имени Филатова не хватило для того, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. Ведь коронавирус пришел в Санкт-Петербург, когда город переживал сезонный подъем заболеваемости обычными ОРВИ и гриппом. Совсем скоро встал вопрос о перепрофилировании стационаров, которые вели прием больных с неинфекционными заболеваниями.

Врачам больницы святого Георгия пришлось переквалифицироваться в инфекционисты одними из первых в городе. Сначала это были ОРВИ и пневмонии, и казалось, что удастся не допустить заноса коронавирусной инфекции. Однако новый вирус оказался очень коварным врагом – отличить его от остальных ОРВИ не смог бы даже самый опытный диагност. Именно здесь были зафиксированы первые случаи заражения медперсонала. После их выявления, больница святого Георгия ушла на карантин.

Валерий Стрижелецкий, главный врач Городской больницы Святого Великомученика Георгия:

И пока стационар находился на карантине, пришлось полностью провести все мероприятия, направленные на то, чтобы он стал полностью инфекционной больницей. Сегодня это действительно крупный стационар, который оказывает специализированную помощь больным с коронавирусной инфекцией и её осложнениями. Если оглянуться назад – это был тяжелейший, кропотливый, изнурительный труд, требующий не только физических усилий, но и психологических, потому что полностью нужно было перепрофилировать и создать в стационаре красные и чистые зоны, обучить персонал, обеспечить работу сотрудников СИЗами. Сегодня, оглядываясь назад, трудно даже представить, что это было сделано.

Такой же путь прошли еще десятки больниц нашего города – Александровская, Мариинская, Городская больница №20, Покровская, Городская многопрофильная больница №2, больницы №15 и №38, больница №40 и госпиталь для ветеранов войн.

Андрей Сарана, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

Конечно, пришлось предпринять практически героические усилия и главным врачам, и коллективам, и госзаказу в этих учреждениях, потому что пришлось переделывать не только палатные отделения, пришлось организовывать площадки для обработки сантранспорта, который привозит больных, площадки для обработки отходов, а это группа класса B, она не может никуда увозиться она должна обеззараживаться и уничтожаться на месте и разделение полностью потоков: чистых, грязных. Выделение красных зон, выделение зеленых зон, создание шлюзов, для обработки персонала на входе и выходе. Поэтому, конечно, этот объем мероприятий, он гигантский, он был сделан практически за 2-3 недели.

Среди перепрофилированных учреждений наиболее интересен опыт временных госпиталей. Ленэкспо и пансионат "Заря" – два учреждения, которым предстояло сыграть особую роль в борьбе с распространением пандемии.

"Заря" стала первым петербургским обсерватором. Пансионат, который еще недавно не был медицинским учреждением, принял первых контактных по коронавирусу туристов из-за рубежа, не желающих соблюдать режим самоизоляции. Но эту роль он быстро сменил на другую, став полноценным госпиталем для среднетяжелых пациентов. Пусть даже и временным.

Сергей Азаренко, начальник службы по лечению пациентов с COVID-19 СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Подразделение городской больницы № 40 на базе пансионата "Заря" начало свою работу с 24 апреля 2020 года. В кратчайшие сроки 4 корпуса пансионата были переоборудованы под работу в качестве инфекционного стационара, выполнена разводка кислородного оборудования. В настоящее время в корпусах проходят лечение порядка 600 человек. За все время своей работы пролечено уже 2500 человек, из них выписано на амбулаторное лечение около 2000.

Хорошо продуманная маршрутизация – главный залог успеха. Пусть в "Заре" нет своего КТ и реанимации, зато есть четкий алгоритм, что делать, если они жизненно необходимы. "Центр точной диагностики" в Сестрорецке – точка, куда пациента обычно доставляют по дороге во временный госпиталь. Это очень удобно, когда при поступлении уже есть готовые КТ-снимки, и врач может оценить поражение легких.

На сегодняшний день таких амбулаторных КТ-центров в Петербурге 6. Они сняли значительную нагрузку с приемных покоев больниц и смогли обеспечить пациентам, проходящим лечение на дому, своевременную и точную диагностику. А еще показали, что государственное и частное здравоохранение – не конкуренты, а партнеры, тем более, в столь непростое время.

Временный госпиталь в Ленэкспо – еще один постоянный герой новостей. Строителям и медикам пришлось непросто. Многое делали в первый раз. Однако опыт временного госпиталя в выставочном павильоне оказался успешным. Он помог сэкономить множество коек для тяжелобольных людей в специализированных больницах. Сотни пациентов получили в Ленэкспо качественную медицинскую помощь и смогли восстановить здоровье. Здесь не зафиксировали ни одной смерти. Поэтому койки в Ленэкспо – тот городской резерв, который сбрасывать со счетов еще рано.

Неперепрофилированные под коронавирусную инфекцию учреждения тоже оказались в непростой ситуации. Пациентов везут с экстренной патологией, помощь им нужно оказывать незамедлительно, но каждый такой больной мог оказаться инфицированым COVID-19. Избежать заноса инфекции не удалось многим учреждениям – например, НИИ скорой помощи. Здесь спасают пациентов по многим уникальным профилям – речь об ожогах и токсикологии. Остановить прием таких пациентов невозможно.

Валерий Парфенов, директор ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе":

Только 3 стационара, тысячники, остались для приема пациентов с соматической патологией: это 3 больница, 26 больница и НИИ скорой помощи. Поэтому мы принимали и принимаем этих пациентов, но, когда доставляют тяжелого больного, после ДТП, который находится на искусственной вентиляции, либо с тяжелым инфарктом, либо отравлением, мы же не знаем – инфицирован или нет.

Институту пришлось проделать огромную работу, чтобы перейти на новый режим. И сегодня приемный покой встречает пациентов во всеоружии. Поступление больного с экстренной патологией и одновременно коронавирусом - теперь не ЧП, а рядовая ситуация. Которая, впрочем, всегда завершается переводом в специализированное учреждение.

На переднем крае борьбы с коронавирусом - бригады скорой медицинской помощи. При этом им, как и всем остальным, нужно соблюдать меры безопасности. Городская скорая и районная неотложка – все работают в особом режиме.

Андрей Щуров, заведующий специализированной подстанцией № 15 Городской станции Скорой медицинской помощи:

Мы всегда работали с тяжелыми пациентами, так как станция реанимационная. Изменилось в работе то, что сейчас необходимо использование более серьезных средств индивидуальной защиты. Помимо масок и перчаток, которые использовались постоянно, требуется использование либо одноразовых, либо многоразовых защитных костюмов, полнолицевых масок, бактериальных респираторов, которые обезопасят бригаду от возможного инфицирования коронавирусом. Естественно, пришлось провести занятия, тренировки для того, чтобы быстро надевать эти защитные средства, чтобы не задерживать время доезда до вызова, так как он лимитирован 20 минутами.

На поликлиническую сеть легла основная нагрузка по наблюдению пациентов, проходящих лечение на дому. Количество вызовов к больным увеличилось в 5-10 раз. Участковым терапевтам также пришлось переоблачаться в СИЗы, и практически полностью переходить на обслуживание пациентов на дому.

Ольга Титова, заведующая поликлиническим отделением для взрослых № 115:

Организованы мобильные выездные бригады в составе врача и медсестры, медицинская сестра производит забор биоматериалов на Ковид-19. Забор биоматериала производится пациентам заболевшим и контактным в установленные сроки. Также проводится осмотр врачом на дому и проводится назначение и, если нужно выполняются дополнительные исследования – все это проводится на дому.

В поликлинике больных принимают для оказания неотложной помощи. С травмой и раной – идут к хирургу, при нестабильном течении диабета – к эндокринологу. Льготные лекарства выписываются дистанционно. Людям старше 65 лет они доставляются на дом. Амбулаторное звено также приспособилось к переменам.

В это сложное время, в Петербурге продолжают рождаться дети. А коронавирус диагностируют и у беременных, и у новорожденных. Для пациенток с COVID-19 даже пришлось выделить отдельный роддом - №16. За последние 2,5 месяца здесь приняли более 200 родов. И врачи делали все, чтобы не разлучать мать и ребенка. Если это, конечно, было возможно с точки зрения эпидемиологов.

Владимир Шапкайц, главный врач СПбГБУЗ "Родильный дом №16":

Официально наш роддом перепрофилирован под помощь пациентам с ковидом с 28 апреля только. Поэтому еще 2 недели после начала изоляции мы работали в более-менее обычном режиме. Но это время было очень интенсивное, мы очень тщательно и быстро должны были подготовиться, что роддом превратится из обычного роддома в инфекционный стационар. Для этого требовалось возвести перегородки, организовать шлюзы, запастись средствами индивидуальной защиты, сделать санпропускник на выход из красной зоны. Все это происходило очень быстро - за 2 недели, и к 28 апреля все было сделано. И мы получили профиль ковидного стационара.

Чтобы дать достойный отпор коронавирусной инфекции, система здравоохранения должна работать как единый механизм. Именно так и произошло в Петербурге. На борьбу встали и городские, и частные, и федеральные учреждения здравоохранения. 30 апреля на базе Первого Петербургского государственного университета имени академика Павлова заработал Центр по лечению COVID-инфекции.

Знаменитый национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова развернул 400 коек под ковид-19. А его руководитель Евгений Шляхто возглавил межведомственную рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.

Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова":

Мы вместе, мы в одной лодке и вместе решаем те проблемы, с которыми сталкивается Санкт-Петербург. Мы не разделяем ни федеральные, ни городские учреждения здравоохранения – это, мне кажется, очень важно. Мы вместе занимались вопросами готовности коечного фонда, готовности стационаров, в том числе Центра Алмазова, и мы понимали, что мы столкнемся со сложными тяжелыми больными. И мы сегодня видим, что федеральные учреждения, в частности Центр Алмазова, оказался не просто вовлечен в эту систему, а у нас поступают, наверно, самые тяжёлые больные. Мы видим, что у нас больше 50% лиц старше 60 лет, 48% - старше 65 лет. У нас поступают пациенты с тяжелой кардиальной патологией, с нарушениями мозгового кровообращения – таких больных просто много. В общем жизнь внутри Ковида стационара она такая же, как и вне Ковида. Разница только в том, что это все сложнее и труднее.

Драматическое течение инфекции у ряда пациентов очень быстро дало понимание того, насколько опасен новый вирус, и поставило задачу по поиску и быстрейшему внедрению в практику новых методов лечения.

Сергей Щербак, главный врач СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Мы у себя используем все новации, которые мы увидели в Европе, то есть антицитокиновые препараты. Помимо этого, у 48 пациентов мы использовали гипериммунную ковидную плазму, от пациентов, перенесших заболевание и увидели высокий эффект данного вида лечения, особенно, когда применяется у тяжелых больных на ранних стадиях заболевания. Мы увидели, что это является очень активным методом профилактики цитокинового шторма. На высоте цитокинового шторма мы используем гемосорбцию, гемодиафильтрацию и также увидели очень хороший эффект, что повлияло на комиссию по оперпрограмме и данный вид лечения включили в территориальную программу оказания медицинской помощи. Мы получили очень серьезную методическую помощь от Роспотребнадзора, организовали современную мощную лабораторию по ПЦР-диагностике коронавируса. И на сегодняшний день выполняем 1500 тысячи исследований и по решению Роспотребнадзора, они являются экспертными. На сегодняшний день мы выполнили порядка 70 тысяч тестов для жителей Санкт-Петербурга, для различных стационаров, обеспечиваем данным исследованием часть районов нашего города, а также стационары города в структуре маршрутизации пациентов. Работают 14 биологов, 4 врача-лаборанта и там же проводятся научные исследования. Мы сейчас секвенируем экзом у пациентов, перенесших коронавирус для того, чтобы определить предикторы тяжести течения заболевания. Изучить предикторы, с одной стороны устойчивости, с другой стороны – чувствительности к этому вирусу важное условие. И важно подготовиться к следующим волнам, которые будут, вспышки, это даст нам встретить во всеоружии.

Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

Система здравоохранения Санкт-Петербурга десятилетиями не сталкивалась со столь масштабными вызовами, которые в результате в той или иной степени затронули бы каждого. В течение крайне сжатого периода мы смогли подготовить наши учреждения к оказанию медицинской помощи в условиях распространения высококонтагиозной и опасной инфекции. При этом ни на минуту здравоохранение города не оставалось один на один со своими проблемами. Губернатор, правительство города, органы исполнительной власти, наши неравнодушные граждане обеспечили все необходимое для того, чтобы система здравоохранения справилась с этой тяжелой ношей и в результате обеспечило качественной необходимой помощью всех жителей. Но, к сожалению, все происходящее с нами в этот период, не состояло сплошь из побед и достижений. Многие медицинские работники заболели коронавирусной инфекцией, некоторые до сих пор справляются с последствиями тяжелой болезни. Десятки ушли из жизни. В том числе благодаря их подвигу в результате усилий каждого, мы наконец видим первые признаки улучшения ситуации. Уменьшается количество пациентов, госпитализируемых в стационары с признаками пневмонии. Уменьшается количество вызовов бригад скорой неотложной помощи пациентам с респираторными заболеваниями. Но нам предстоит еще много сделать, чтобы окончательно победить эпидемию.

Сегодня сложно строить прогнозы, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции дальше. Ждет ли нас вторая или третья волна и когда закончится первая… Одно можно сказать наверняка – они точно не встретят нас врасплох. И выдержав первый удар инфекционного цунами, второй Петербург точно встретит еще более сильным и защищенным. А это позволит сберечь сотни и тысячи жизней.