Доктор медицинских наук объяснила, как справиться с осенней тоской

Физкультура и режим сна помогут улучшить самочувствие в пасмурные дни.

Доктор медицинских наук Наталья Григорьева назвала несколько способов справиться с осенней хандрой. По словам специалиста, улучшить самочувствие в пасмурную погоду помогут физическая активность, полноценное питание и здоровый сон. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на выступление эксперта на встрече "Здоровый завтрак".

Григорьева отметила важность белковых продуктов в утреннем рационе. Белок необходим организму для формирования клеток, поэтому такие продукты рекомендуется включать в завтрак.

Еще одним важным условием хорошего самочувствия специалист назвала полноценный сон. Недостаток отдыха усиливает усталость и может ухудшать состояние в течение дня. Для поддержания режима эксперт посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Кроме того, Григорьева рекомендовала регулярно гулять, в том числе в быстром темпе. По ее словам, ходьба помогает укреплять сердечно-сосудистую систему.

Фото: Magnific (prostooleh)