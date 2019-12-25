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Доктор медицинских наук объяснила, как справиться с осенней тоской
Вчера, 22:49
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Доктор медицинских наук объяснила, как справиться с осенней тоской

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Физкультура и режим сна помогут улучшить самочувствие в пасмурные дни.

Доктор медицинских наук Наталья Григорьева назвала несколько способов справиться с осенней хандрой. По словам специалиста, улучшить самочувствие в пасмурную погоду помогут физическая активность, полноценное питание и здоровый сон. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на выступление эксперта на встрече "Здоровый завтрак".

Григорьева отметила важность белковых продуктов в утреннем рационе. Белок необходим организму для формирования клеток, поэтому такие продукты рекомендуется включать в завтрак.

Еще одним важным условием хорошего самочувствия специалист назвала полноценный сон. Недостаток отдыха усиливает усталость и может ухудшать состояние в течение дня. Для поддержания режима эксперт посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Кроме того, Григорьева рекомендовала регулярно гулять, в том числе в быстром темпе. По ее словам, ходьба помогает укреплять сердечно-сосудистую систему.

Фото: Magnific (prostooleh)

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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