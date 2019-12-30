Дочь Сулеймани предрекла Америке "темные дни"

Генерала Касем Сулеймани погиб в ходе авиаудара по аэропорту в Багдаде, нанесенном США.

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб обратилась к Дональду Трампу во время похорон отца. Об этом сообщило агентство Reuters.

Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится

— заявила Зейнаб

Зейнаб Сулеймани также добавила, что для США и Израиля настал черный день.

Генерала Касем Сулеймани погиб в ходе авиаудара по аэропорту в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.