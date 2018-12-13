Дочь Алсу прокомментировала итоги финала "Голос. Дети"

В своем Instagram девушка поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, руководство Первого канала и организаторов шоу.

Дочь Алсу Микелла Абрамова, которая не принимала участие в пересъемках финала шоу "Голос. Дети", рассказала о своем отношении к проекту. В своем Instagram девушка поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, руководство Первого канала и организаторов шоу.

Моя мечта – выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!,

- написала Миккела. (орфография автора сохранена)

Миккела также поздравила всех финалистов шоу, которых Константин Эрнст объявил победителями проекта.

Напомним, результаты прошлого финала музыкального шоу "Голос. Дети", в котором с большим отрывом победила дочь Алсу были аннулированы посла проверки.

Фото: социальные сети