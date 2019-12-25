До 4 лет тюрьмы грозит похитителю игрушечной панды из Братска

Преступник унес огромную мягкую игрушку из цветочного магазина.

В Братске полицейские задержали подозреваемого в хищении мягкой игрушки. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Иркутской области. Представители закона нашли мужчину, который ограбил цветочный магазин. Он вынес из помещения большую панду. Сумму ущерба хозяйка заведения оценила в 9 тысяч рублей. Преступника смогли установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Предполагаемым злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Во время обыска квартиры полиция нашла похищенную игрушку. В ближайшее время панда вернется в магазин. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Житель Феодосии украл почти тонну винограда с полей крымских фермеров.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области