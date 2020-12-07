Дни вьетнамской культуры в РФ пройдут в Москве и Петербурге

Открытие фестиваля запланировано на 2 июля в концертном зале "Зарядье" с участием министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунга и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В период с 1 по 7 июля 2024 года в Москве и Петербурге состоятся дни культуры Вьетнама. Организацию фестиваля поддерживают Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерство культуры РФ, сообщили во Вьетнамском министерстве культуры.

Открытие фестиваля запланировано на 2 июля в концертном зале "Зарядье" с участием министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунга и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В рамках программы культурных мероприятий предусмотрена фотовыставка под названием "Вьетнам - страна объектов всемирного наследия", которая представит жителям и гостям Москвы и Петербурга удивительные фотографии объектов национального достояния страны, а также произведения вьетнамского искусства.

По словам главы Вьетнамского министерства культуры, дни культуры Вьетнама в России станут одним из первых крупных мероприятий, результаты которого были заложены во время государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам 19-20 июня.

Мероприятия дней культуры позволят российской публике познакомиться с богатой и уникальной культурой Вьетнама, а также способствуют укреплению дружественных отношений между народами двух стран.

Фото: Piter.TV