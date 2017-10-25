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Дмитрий Парфенов о победе над "Томью": пенальти - это психологическая лотерея

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Главный тренер клуба "Тосно" Дмитрий Парфенов в ходе пресс-конференции по итогам матча 1/8 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры с ФК "Томь".

Главный тренер ФК "Тосно" Дмитрий Парфенов высказался по итогам матча 1/8 финала Кубка России, который игроки из Ленобласти провели против томичей. Отметим, что игра завершилась победой хозяев после серии пенальти со счетом 6:5.

"Ребята молодцы, они понимали, что будет тяжелая игра. Здесь многие вещи нивелируются, плюс качество поля. Для томской команды - это очередной матч в гостях, они вышли после большой паузы. Но сценарий кубковый можно было решить в основное время, однако приехала опытная команда с опытным тренером. Мы понимали, что легко не будет - так и произошло, но мы дотерпели и гнули свою линию. Пенальти - это психологическая лотерея" - говорит Парфенов.

Также главный тренер "Тосно" напомнил, что впереди команду ждет игра с "Динамо", которая состоится 29 октября.  

Видео: Piter.tv


Теги: новости петербурга , новости спб , томь тосно , футбол
Категории: Картина дня

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