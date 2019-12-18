Дмитрий Никулин о дальнейшей реконструкции Смоляного мыса

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин рассказал журналистам о планах по развитию Смоляного мыса. Он коснулся этой темы во время церемонии открытия уникального рекреационного объекта в Выборге после масштабных работ по реконструкции и благоустройству. По словам Дмитрия Никулина, в обозримом будущем местные власти подадут заявку на дальнейшее благоустройство объекта. В Выборге рассчитывают, что как и в первом случае, заявка муниципального образования получит одобрение на всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений от Правительства РФ. Заняться подготовкой заявки-продолжения чиновники и депутаты планируют при поддержке экспертного сообщества в 2020 году.

Мы будем дальше участвовать в конкурсе, мы будем реализовывать весь проект. В него заложено продолжение и развитие. Он представляет собой также современную марину для маломерных судов. Посмотрим еще, что здесь можно сделать на оконечности Смоляного мыса. Начнем заниматься со следующего года. Напомню, мы заявляли на конкурс комплексный проект, который включает в себя весь Смоляной мыс. В том числе, причал, и так далее. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Глава Выборгского района отметил, что местный бюджет не справиться с реализацией второго этапа проекта без поддержки свыше. Поэтому район рассчитывает на участие федерального и областного бюджетов, как это было в случае с реставрацией мыса в 2019 году.

Видео: Piter.TV