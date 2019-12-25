Дмитрий Никулин и Ильдар Гилязов поблагодарили женщин Выборгского района за подвиг материнства

Официальное поздравление с Международным днем матери опубликовано на сайте администрации МО "Выборгский район".

В эти выходные весь мир отмечает Международный день матери. В эти дни многие россияне в социальных сетях и не только поздравляли своих матерей, а также всех женщин, знакомых с чудом материнства. Поздравительный адрес появился и на странице администрации Выборгского района в сети Интернет. С теплыми словами к матерям-выборжанкам обратились глава района и глава администрации.

В поздравлении говорится, что День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим для нас людям – нашим мамам.

Светлая материнская любовь с рождения оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться на лучшее и верить в успех. В любом возрасте мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. И даже если мы далеко, мама - всегда рядом, ведь ее образ мы храним в самом сердце.

По словам первых лиц района, сложно переоценить значимость материнского труда, он всегда будет в почете. И День матери дает нам замечательную возможность еще раз выразить безграничную благодарность за все, что делают для нас наши мамы, за их доброту, нежность и понимание. Они выразили слова особой признательности - матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.