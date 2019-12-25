Дмитрий Никулин и Ильдар Гилязов поблагодарили женщин Выборгского района за подвиг материнства

В эти выходные весь мир отмечает Международный день матери. В эти дни многие россияне в социальных сетях и не только поздравляли своих матерей, а также всех женщин, знакомых с чудом материнства. Поздравительный адрес появился и на странице администрации Выборгского района в сети Интернет. С теплыми словами к матерям-выборжанкам обратились глава района и глава администрации.
В поздравлении говорится, что День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим для нас людям – нашим мамам.
Светлая материнская любовь с рождения оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться на лучшее и верить в успех. В любом возрасте мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. И даже если мы далеко, мама - всегда рядом, ведь ее образ мы храним в самом сердце.
По словам первых лиц района, сложно переоценить значимость материнского труда, он всегда будет в почете. И День матери дает нам замечательную возможность еще раз выразить безграничную благодарность за все, что делают для нас наши мамы, за их доброту, нежность и понимание. Они выразили слова особой признательности - матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Дорогие мамы! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Желаем вам здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания. Пусть ваши дети радуют вас своими достижениями, дарят вам заботу и нежность, а ваши глаза сияют счастьем.
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