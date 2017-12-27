Совладелец "Юлмарта" через суд банкротит своего партнера

Совладелец "Юлмарта" Дмитрий Косыгин обратился в суд с иском о банкротстве своего партнера Михаила Васинкевича.

В арбитражном суде Петербурга зарегистрировали иск о банкротстве совладельца "Юлмарта" Михаила Васинкевича. Его подал второй совладелец компании Дмитрий Костыгин 29 декабря. Предприниматель требует 405 миллионов рублей. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Как уточняет "Фонтанка", речь идет о поручительстве по кредиту Газпромбанка. Выплату денег гарантировали оба партнера. Но расплачиваться в кредитором в итоге пришлось только Костыгину.

Как рассказал адвокат Костыгина, партнер в пользу других лиц оформил право на принадлежащие ему недвижимость и доли в бизнесе. Такое недобросовестное поведение и натолкнуло совладельца пожать иск о личном банкротстве своего партнера.

Ранее Piter.tv сообщал, что совладельца "Юлмарта" снова не отпустили под залог в 50 млн рублей.