Дмитрий Ченцов назначен главврачом поликлиники № 40 в Петербурге

Дмитрия Ченцова назначили главным врачом поликлиники №40. Он уходит из Городского центра медицинской профилактики, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Исполняющим обязанности главы Центра стал Андрей Бережной. Как сообщается в соцсетях учреждения, оно разрабатывает программы укрепления и сбережения здоровья жителей Петербурга, совершенствует систему диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, сопровождает внедрение бережливых технологий в повседневную работу медицинских организаций.

Ченцов пообещал на новом посту совершенствовать оказание медпомощи и внедрять современные технологии профилактики. Поликлиника располагается на Невском проспекте, 84-86, недалеко от "Маяковской".

Фото: Piter.TV