  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитрий Ченцов назначен главврачом поликлиники № 40 в Петербурге
Сегодня, 16:40
94
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дмитрий Ченцов назначен главврачом поликлиники № 40 в Петербурге

0 0

Дмитрия Ченцова назначили главным врачом поликлиники №40. Он уходит из Городского центра медицинской профилактики, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Исполняющим обязанности главы Центра стал Андрей Бережной. Как сообщается в соцсетях учреждения, оно разрабатывает программы укрепления и сбережения здоровья жителей Петербурга, совершенствует систему диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, сопровождает внедрение бережливых технологий в повседневную работу медицинских организаций.

Ченцов пообещал на новом посту совершенствовать оказание медпомощи и внедрять современные технологии профилактики. Поликлиника располагается на Невском проспекте, 84-86, недалеко от "Маяковской". 

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии