Больше всего замечаний по уборке снега во дворах сделали в Выборгском районе

Ночью в Петербурге выпал снег.

После выпавшего в Петербурге снега Жилищный комитет организовал проверку качества уборки в пяти районах. Наибольшее количество замечаний получил Невский район, сообщила пресс-служба Комитета.

Всего было проинспектировано 98 адресов. В 15 из них внутриквартальные территории недостаточно обрабатывались противогололедными материалами. На втором месте по числу нарушений оказался Красносельский район. Также проверка прошла в Кировском, Приморском и Колпинском районах.

Оставить жалобу на уборку дворов просим сообщать по телефону горячей линии Жилищного комитета: 8-812-409-73-78 . Она работает с 09 до 21 часа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в субботу в Петербурге выпало более 3 см снега.

Фото: Piter.TV