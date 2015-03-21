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Для пользователей временно недоступен личный кабинет на портале "Здоровье петербуржца"
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Для пользователей временно недоступен личный кабинет на портале "Здоровье петербуржца"

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Личный кабинет недоступен в связи с проведением технических работ на сайте.

Для пользователей временно недоступен личный кабинет на портале "Здоровье петербуржца". Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе сервиса на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Приносим извинения за временные неудобства,

– говорится в сообщении. 

После завершения технических работ петербуржцы смогут снова просматривать данные в личном кабинете, которые автоматически будут восстановлены.

Ранее мы писали, что власти Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122".

Фото: pexels.com

Теги: здоровье петербуржца, личный кабинет, портал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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