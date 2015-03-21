Личный кабинет недоступен в связи с проведением технических работ на сайте.

Для пользователей временно недоступен личный кабинет на портале "Здоровье петербуржца". Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе сервиса на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Приносим извинения за временные неудобства, – говорится в сообщении.

После завершения технических работ петербуржцы смогут снова просматривать данные в личном кабинете, которые автоматически будут восстановлены.

Ранее мы писали, что власти Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122".

Фото: pexels.com