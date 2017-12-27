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В Петербурге бездомные смогут голосовать на выборах президента
Сегодня, 17:53
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Shdaria
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В Петербурге бездомные смогут голосовать на выборах президента

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В Петербурге бездомные смогут принимать участие на выборах 2018.

В Санкт-Петербурге планируют организовать избирательный участок № 2103 для бездомных на выборах президента РФ 18 марта.

Избирательный участок будет находится в помещении СПб ГКУ "Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства" по адресу улица Тамбовская, дом № 78, литера В.

Голосовать на избирательном участке № 2103 смогут только те бездомные граждане, у которых имеется на руках паспорт, в котором отсутствует пометка о регистрации по месту жительства.

Теги: избирательный участок для бездомных , новости петербург , новости спб , общество , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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