Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости

Ученые проанализировали 70 видов динозавров весом от 200 грамм до девяти тонн.

Длинные ноги помогали крупным динозаврам двигаться на большие расстояния. До недавнего времени считалось, что длинные конечности нужны были им для развития большой скорости.

В научном журнале Plos One опубликована статья, где ученые описали новое исследование о движении динозавров. Для анализа взяли данные 70 видов динозавров весом от 200 грамм до девяти тонн.

Выяснялось, что длинные ноги действительно помогали динозаврам двигаться быстрее. Но это касалось лишь особей весом меньше одной тонны. Крупные же виды благодаря длинным конечностям двигались "эффективнее". Иными словам, они тратили на схожее с мелкими особями расстояние меньше энергии.

Видео: YouTube / BBC Earth