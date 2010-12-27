Дли жителей Мурино наконец-то построят поликлинику

В Западном Мурино Всеволожского района появится поликлиника со взрослым и детским отделениями.

В Западном Мурино может появится долгожданная поликлиники, которая обойдется в 16,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Заявки на конкурс принимаются до 10 мая, а победитель объявят 17 мая 2018 года. Заказчиком проекта является ГКУ "Управление строительства Ленинградской области". Уточняется, что на создание проекта дается 430 дней. Кроме того, есть точные указания: поликлиника должна быть на 600 посещений в смену, а также строго на землях САОЗТ "Ручьи".

Площадь участка - 12018 квадратных метров. Медучреждение разместится на первом этаже пятиэтажного дома. Отметим, что в одном здании будет находится и детское и взрослое отделения. Планируется, что в поликлиниках будет стоматология, травматология, хирургия, дневной стационар на 12 коек, женская консультация, лаборатории и другие службы.

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Фото: "ВК" - "Мурино"