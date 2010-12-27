Дивинский за год заработал почти 30 миллионов

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Игорь Дивинский. Его заработок за год составил 26,8 млн рублей.

В Санкт-Петербурге в рейтинге самых богатых депутатов Госдумы на первом месте оказался бывший вице-губернатор северной столицы Игорь Дивинский. Об этом стало известно из опубликованных 13 апреля деклараций парламентариев. За 2017 год он заработал 26,8 млн рублей. Также установлено, что в его собственности имеется квартира и три автомобиля: Ford, Jaguar и Merсedes.

Напомним, что на выборах 18 сентября 2016 года Дивинский Игорь Борисович был избран Депутатом Государственной Думы VII созыва от избирательного округа 0211, Восточный - город Санкт-Петербург. Член фракции "Единая Россия". Первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку. Дата начала полномочий - 18 сентября 2016 года.

Фото: ruspekh.ru