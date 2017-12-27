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"Соло: Звездные войны. Истории": раскрыли детали сюжета спин-оффа о Хане Соло
Вчера, 16:30
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Asyaromanenkova
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"Соло: Звездные войны. Истории": раскрыли детали сюжета спин-оффа о Хане Соло

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Стали известны подробности будущего фильма вселенной Джорджа Лукаса "Соло: Звездные войны. Истории". Детали сюжета картины раскрыла компания Disney.

Фанатам вселенной "Звездных войн" раскрыли детали сюжета ближайшего фильма серии. "Соло: Звездные войны. Истории" о жизни молодого Хана Соло выйдет уже в мае. Компания Disney рассказала, что в новой картине Соло познакомится с Чубаккой, вуки который станет его верным другом и помощником.

Также в фильме будет Лэндо Калриссиан. Раньше он появлялся в двух фильмах вселенной: "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Там же упоминалось, что знаменитый корабль "Тысячелетний сокол" Калриссиан проиграл Соло. Возможно, именно эта сцена будет в картине.

Картина режиссера Рона Ховарда обещает зрителям истории и подвиги Соло на его опасном поприще контрабандиста.

Фото: Twitter / Ron Howard

Теги: соло звездные войны истории , соло звездные войны истории дата премьеры
Категории: Кино

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