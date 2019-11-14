Disney будет предупреждать о расизме в мультфильмах

Расовую дискриминацию замечали в композициях и образах персонажей.

Студя Disney будет помечать свои картины предупреждением об элементах расизма. Об этом говорится в заявлении кинокомпании.

Речь идет о таких мультфильмах, как "Дамбо", "Леди и Бродяга", "Коты-аристократы", "Книга джунглей" и "Питер Пэн". После ряда обвинения в расизме студия приняла решении маркировать ленты, подвергшиеся критики. Также это затронет и будущие проекты кинокомпании.

Кроме того, специальные предупреждения о наличии "устаревших культурных образов" появились в стриминговом сервисе компании Disney+.

Видео: YouTube/Disney