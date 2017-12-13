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Директор агенства недвижимости заработала на детдомовцах около 3 млн рублей
Сегодня, 13:12
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nadiputintseva
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Директор агенства недвижимости заработала на детдомовцах около 3 млн рублей

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Гендиректор заключила с людьми договор по улучшению жилья, а потом продала их недвижимость.

Генеральный директор агентства недвижимости ООО "РОСЪ-СПб" Ирина Кузьмина обманным путем оставила двух бывших воспитанников детского дома без их комнат. Женщина заключила с потерпевшими договоры от лица компании, но свои обязательства так и не выполнила, присвоив всю сумму со сделки себе.

По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Кузьмина должна была помочь двум людям с покупкой жилища. Она заключила с ними договоры от имени агентства, а потом продала их комнаты.

Во исполнение преступного умысла, совершила сделки по продаже комнат, принадлежавших потерпевшим - бывшим воспитанникам детского дома, однако, своих обязательств по приобретению улучшенных жилых помещений не исполнила.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Подсудимая получила с продажи чужой недвижимости 2 900 000 млн рублей, которые потратила по своему усмотрению. Вины Кузьмина не признала. Петроградский районный суд признал подсудимую виновной по статье ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество" и назначил наказание в виде 4 лет в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворена гражданские иски.

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Теги: мошенничество , новости спб , происшествия , росъ-спб , суд
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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