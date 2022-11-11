Директор Музея спорта Елена Истягина-Елисеева ушла из жизни в Петербурге

Ей было 46 лет.

Директор Музея спорта, член Общественной палаты РФ, вице-президент ФСО профсоюзов "Россия" Елена Истягина-Елисеева скончалась в возрасте 46 лет в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту 28 сентября.

Сегодня мы потеряли большого друга и единомышленника. В феврале при поддержке и активном участии Елены Александровны в городе был открыт Музей спорта. Выражаем самые искренние соболезнования ее родным, близким, коллегам и друзьям. Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Благодаря Истягиной-Елисеевой, в феврале 2022-го Музей спорта был открыт в Северной столице. Там находятся уникальные экспонаты. В частности, переходящий приз за первое общекомандное место на первенстве СССР по плаванию, врученный лучшей команде страны с 1928 по 1983 годы.

Фото: РУС "ГЦОЛИФК"