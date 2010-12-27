Директор Эрмитажа выступил против катка на Дворцовой площади

Михаил Пиотровский отметил, что Дворцовая - это не Красная площадь.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский раскритиковал идею сделать на Дворцовой площади каток. Пиотровский считает это "неприличным", передало "ТАСС".

В конце ноября депутат Госдумы Сергей Боярский предложил активнее задействовать главную площадь Петербурга в период новогодних праздников. Боярский вспомнил о том, что ранее на Дворцовой был каток.

По мнению Михаила Пиотровского, не стоит из площади делать стадион или ЦПКиО. Хорошим вариантом украшения Дворцовой могут стать ледовые скульптуры, считает генеральный директор государственного Эрмитажа.

Фото: Piter.TV