Дина Рубина представила в Петербурге новую книгу "Ангельский рожок"

Писательница назвала трилогию одним из самых ярких воплощений мифа об Орфее и Эвридике. Она считает, что роман можно экранизировать.

Дина Рубина представила новую книгу "Ангельский рожок". Книга стала завершающей частью трилогии "Наполеонов обоз", первый том вышел в 2018 году. Писательница назвала роман одним из самых ярких воплощений мифа об Орфее и Эвридике.

Когда дело касается истории любви – это вещь совершенно невероятная всегда и не имеющая никаких аналогов. Хотя, казалось бы, он встретил ее, она встретила его, они полюбили друг друга, потом они расстались. Послушайте, сюжет Анны Карениной можно пересказать очень просто, тем не менее, мы это читаем. Дина Рубина, писательница

По словам автора, в последней книге читателей ожидает трагическая развязка. Из-за ярких сюжетных поворотов писательница рассматривает возможность экранизации романа.

Я ни в коем случае не сравниваю свою трилогию с сериалом. Хотя, я думаю, что возможно из нее получится отличный российский сериал. Если возьмет дело в руки талантливый человек. Дина Рубина, писательница

Трилогия стала одиннадцатым опубликованным романом Дины Рубиной.

Фото и видео: Piter.TV