В Колпино задержали скрытного дилера психостимуляторов

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили петербуржца в Колпино, у которого при себе была крупная партия наркотика непонятного происхождения.

Как сообщает "Фонтанка", в Колпино оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков был остановлен петербуржец, у которого при себе оказалась крупная партия наркотика. Впрочем, его происхождение парвоохранителям он раскрыть отказался.



Неработающего 36-летнего жителя Петербурга остановили вечером 19 июля около дома №8 по бульвару Трудящихся. Полицейские подозревали, что мужчина является оптовым поставщиком психостимуляторов в пригороде. В личных вещах петербуржца был найден 100 граммовый сверток с порошком. Экспертиза подтвердила, что это наркотик.



По данному факту возбуждено уголовное дело.