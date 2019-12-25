В Петербурге девятиклассница сорвалась, спускаясь с 6 этажа по связанным простыням

Семья девочки состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, пострадавшая решила сбежать, поскольку мать закрыла её в квартире.

В среду, 21 сентября, от дома №11 по Институтскому проспекту в Петербурге была госпитализирована 15-летняя школьница. Как стало известно Piter.TV, девочка пыталась выбраться из закрытой квартиры на шестом этаже через окно и сорвалась.

Предварительно уточняется, что мать девочки ушла из дома и заперла дверь на ключ. Чтобы выбраться, школьница связала простыни и решила спуститься вниз с 6 этажа через окно, но в итоге упала. Пострадавшую доставили в больницу с переломами левой бедренной и левой плечевой костей, переломом верхней и нижней челюстей, ушибом носа, закрытой травмой живота, разрывом селезенки, травмой грудной клетки, ушибом левого легкого и множественными ссадинами конечностей.

Семья девочки не полная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что десятилетний мальчик попал под машину на улице Маршала Тухачевского.

Фото: Piter.TV