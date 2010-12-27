Женщину с ребенком из Купчино нашли через три дня поисков

Где была все это время мама с младенцем - неизвестно.

Правоохранители и волонтеры нашли маму с четырехмесячным ребенком после трех суток поисков. Об этом 31 октября сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Мама 24-лет с малышом пропали 29 октября по дороге к торговому центру на "Бухарестской", их нашли живыми. Женщина плохо говорит по-русски, но сказала, что опасностей удалось избежать. О пропаже сообщил ее муж, гражданин Узбекистана.

Родительница не взяла с собой документы и не отвечала на телефон. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что убивший мальчика житель Нарьян-Мара ведет себя неадекватно.

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