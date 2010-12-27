Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Туристской автоледи ударила припаркованные авто, а после перевернулась на BMW
Вчера, 6:44
0
lesjasap
950

На Туристской автоледи ударила припаркованные авто, а после перевернулась на BMW

0
 
 

Петербурженка получила травмы, но смогла спастись.

В Приморском районе Петербурга автоледи не справилась с управлением транспортным средством и опрокинулась в машине. Инцидент произошел на перекрестке между Туристской улицей и Камышовой. Об аварии рассказали очевидцы.

По сведениям от местных жителей, девушка сначала врезалась на иномарке BMW в припаркованные машины, а уже после этого легковушка "легла" на корпус. Сама виновница ДТП осталась жива, но получила значительные повреждения.

На месте работали экстренные службы и ДПС. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Все новости района
Теги:
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

Оставить комментарий

5