На Туристской автоледи ударила припаркованные авто, а после перевернулась на BMW

Петербурженка получила травмы, но смогла спастись.

В Приморском районе Петербурга автоледи не справилась с управлением транспортным средством и опрокинулась в машине. Инцидент произошел на перекрестке между Туристской улицей и Камышовой. Об аварии рассказали очевидцы.

По сведениям от местных жителей, девушка сначала врезалась на иномарке BMW в припаркованные машины, а уже после этого легковушка "легла" на корпус. Сама виновница ДТП осталась жива, но получила значительные повреждения.

На месте работали экстренные службы и ДПС. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб