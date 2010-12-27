В Ленобласти девочка повредила ногу, пав с недостроенной горки

В Тосно девочка забралась на не огороженную недостроенную горку.

Маленькая жительница из города Тосно Ленинградской области получила травму после того, как прокатилась с горки на ватрушке, сообщили "Тосненские ведомости".

Днем, 24 декабря, девочка со своими друзьями отправилась на горку, расположенную на спортивной площадке возле Дворца культуры. Как выяснилось, конструкция была не до конца закончена.

Ребенок забрался на самый верх не ограждённой конструкции, в результате чего упала с высоты и травмировала ногу. Сообщается, что пострадавшую на "ватрушке" довезли ее друзья, где мама смогла оказать ей первую медицинскую помощь.

Местные жители утверждают, что ранее недостроенная горка была ограждена лентой, которую в скором времени сорвали. Отец одного из мальчиков, помогавших малышке добраться до дома, обратился в управляющую компанию, но ответа так и не последовало.