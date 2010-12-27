На Васильевском острове‍ школьница упала в открытый люк

Жители жаловались на открытую конструкцию еще до того, как произошел несчастный случай.

На Васильевском острове несовершеннолетняя девочка провалилась в канализационный люк. Инцидент произошел из-за того, что крыша оказалась открыта. Местные жители отмечают, что на протяжении долгого времени конструкция плохо закрывалась.Люк достаточно глубокий и полностью заполнен водой. Ступенек или ручку внутри колодца нет.

Пострадавшей удалось самостоятельно выбраться из заточения. Девочка 12-ти лет смогла вылезти из люка, расположенного во дворе дома на Парусной улице. "Виновник" событий находится на нескошенном газонном покрытии и прикрыт растениями, поэтому в вечернее время его практически невозможно увидеть.

Фото: Вконтакте/Сделай район лучше