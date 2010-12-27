Детский завтрак в Манеже

10 февраля благотворительный фонд «Звезды детям» провел «Детский завтрак» в рамках цикла традиционных мероприятий в ЦВЗ «Манеж». Темой встречи стало «Древо жизни».

Беседа шла о дереве как таковом. Ведь дерево сопровождает человека во все времена и в самых разных ипостасях. Бессменным ведущим цикла лекций был Владимир Корольков, которых смог заинтересовать этой темой всех от мала до велика. Собравшиеся охотно отвечали на вопросы, а также приняли участие в викторине.

После лекции и экскурсии по выставке "Христос в темнице" детей пригласили на сытный завтрак. Гости не торопились расходиться, общались и фотографировались. Самые маленькие посетители были увлечены рисованием и раскрасками.

"Завтрак" завершился лотереей, победители которой ушли с мероприятия с подарками. Все собранные средства пойдут на реабилитацию подопечных фонда "Звезды детям".

Фото: Фонд "Звезды детям"