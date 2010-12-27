Детский спектакль "Маленький Дед Мороз"

Добрая сказка о непохожести и понимании.

Трогательная добрая сказка по мотивам произведения Ану Штонер "Маленький Дед Мороз". Действие происходит в далекой северной деревне Дедов Морозов. И среди всего этого населения есть Маленький Дед Мороз. От взрослых он отличается лишь размерами, но у него есть большая мечта... Маленький Дед Мороз докажет, что непохожий на других может быть собой и научит пониманию.

Маленьким зрителям расскажут сказку, а после дарить подарки придет настоящий Дед Мороз.

Цена: от 500 рублей

Адрес: пр. Испытателей,30, ТЦ "Миллер", 3 этаж

Фото: pixabay