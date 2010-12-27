Детский спектакль "Агенты П.Е.П.П.И."

Яркий мюзикл о заражении радостью и смехом.

Музыкальный спектакль о сером городе, в который врываются яркие разбойники, распространяющие запрещенные здесь эмоции. Мечта, Смех, Радость и Фантазия стараются раскрасить весь город, но злобные стражи порядка берут безобразников на контроль.

Все песни в мюзикле созданы на основе бессмертных хитов Abba, Ace of base, Dr. Alban и других известных групп и исполнителей. Усидеть на месте малышам не получится, но и не нужно! Вместе с актерами можно петь, топать ногами и пританцовывать на месте.

Цена: от 500 рублей

Адрес: ДК Железнодорожников, Тамбовская ул., 63

Фото: организаторы