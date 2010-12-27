Детские сады Кировского района оборудовали камерами видеонаблюдения

Приставы добились исполнения решения суда после выписки штрафов.

Судебные приставы Санкт-Петербурга добились установки видеонаблюдения в детских садах Кировского района. Чтобы данная мера произошла, представителям закона пришлось выписать руководству учреждения административные штрафы. Представителям заведений пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей за каждый конкретный случай. Только после этого начальство пошло навстречу блюстителям порядка и выполнило распоряжение районного суда.

Как отмечает надзорное ведомство, системами видеослежения были оборудованы шесть детских садов. Камеры установлены по всему периметру территории заведений.Накануне еще пять заведений решили обезопасить воспитанников от непредвиденных ситуаций и вести запись с места расположения детсадов.

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