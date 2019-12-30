Детская опера "Красная шапочка"

Знакомая сказка в новом формате.

Цезарь Кюи – основатель детской оперы в России. Он поставил "Снежного богатыря", "Красную шапочку", "Иванушку–дурачка" и "Кота в сапогах" в начале XX века, и оперы пользовались огромной популярностью даже без профессиональной сцены. Умер Кюи, пропали и его произведения.

"Красная шапочка" была посвящена цесаревичу Алексею Романову, была написана в 1911 году. Она ни разу не появлялась в профессиональных театрах, и как здорово, что забытую оперу снова можно услышать!

Цена: от 400 рублей

Место: театр "Санктъ-Петербургъ Опера", ул. Галерная, 33

Фото: www.spbopera.ru