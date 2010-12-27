Дети выступят вместе с участниками шоу "ТАНЦЫ" на "ТНТ"

Северную столицу на телешоу представит 13-летняя Кристина Шмидт.

В субботу, 7 декабря, на телеканале "ТНТ" выйдет необычный выпуск шоу "ТАНЦЫ". К профессиональным танцовщикам присоединятся дети, юные участники прошли кастинг у наставников проекта.

Представителем Петербурга станет 13-летняя Кристина Шмидт. Она исполнит танец вместе с Вовой Раковым под песню Muse. Выступление будет посвящено теме отношений отца и дочери.

Как рассказали организаторы, девочка не новичок в телешоу и была знакома с победителем 4-го сезона Виталием Уливановым.

Фото: предоставлено организаторами