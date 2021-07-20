Детей с ограниченными возможностями учат адаптивному скалолазанию

Спортивные занятия включают скалолазание, прыжки на батутах, занятия на тренажерах, катание на роликовых коньках и велосипедах.

В Петербурге дети с ограниченными возможностями учатся скалолазанию, прыжкам на батуте и роллер-спорту. В спортивно-досуговом центре "Простор" проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП. Уникальный центр в 2019 году открыли две мамы детей с аутизмомом, сейчас в "Просторе" занимаются более 1000 ребят.

Глядя на своих детей, мы искали для них самые лучшие формы реабилитации для того, чтобы занять их чем-то, и чтобы эти занятия были полезны, приносили как можно больше эффекта. Опытным путем мы обнаружили, что именно занятия физической культурой помогают детям быть успешными в занятиях с дефектологами и логопедами, а также повышают успеваемость в школе. Так родилась идея создать наш центр, в котором занятия приносят детям радость, при этом тренируют их физические качества. Дарья Алейник, соучредитель центра "Простор"

Комплексы упражнений разрабатываются специально для каждого ребенка в зависимости от его особенностей. Спортивные занятия включают прыжки на батутах, занятия на тренажерах, катание на роликовых коньках и велосипедах. Также дети учатся адаптивному скалолазанию – вместе с тренерами они проходят трассы разной сложности.

На самом деле, у нас дети примеряют на себе профессию спасателя МЧС, потому что на вершину скалодрома мы кладем разных игрушечных зверей, которых дети должны спасти. Физические подсказки и помощь ребенку в подъеме больше нужны для психологического преодоления барьеров – так ребенок чувствует, что ему помогают, то есть поддержка. На начальных этапах дети самостоятельно справляются с заданиями, когда уже переходят к более сложным трассам, там без помощи тренера не обойтись. Игорь Ярославцев, тренер по адаптивной физкультуре

В инклюзивном пространстве есть веревочный парк: он спроектирован специально для детей с ментальными особенностями. На высоте трех метров ребенок сам проходит препятствия под руководством персонального тренера. Юные альпинисты учатся координации и выносливости, принятию решений в стрессовых ситуациях.

Гиперактивным детям эти занятия помогают расслабиться, снимают с них перевозбуждение, а пассивным детям помогают держать себя в тонусе. Поэтому, конечно, видно результат, когда ребенок регулярно проходит занятия, мало того, что он становится более внимательным, усидчивым, спокойным, он еще становится более ловким. Галина Синичкина, мама детей, которые занимаются в центре

Центр участвует в разных конкурсах грантов, чтобы закупать оборудование и проводить бесплатные занятия. Например, благодаря поддержке фондов здесь реализуется проект "Будь выше!" – это бесплатное обучение адаптивному скалолазанию для 150 детей с ментальными нарушениями.

Четыре раза мы участвовали в конкурсе Фонда президентских грантов и четыре раза побеждали. Веревочный парк закуплен отчасти на деньги фонда, также только в этом году появилась ⅓ часть скалодрома – сложная трасса. Также мы обращаемся к социально-ответственному бизнесу, они тоже помогают нам. Дарья Алейник, соучредитель центра "Простор"

В центре "Простор" проходят реабилитацию дети из других городов России, также они занимаются с логопедами и дефектологами.

Видео, фото: Piter.TV