На строительство Центра адаптивной физкультуры во Всеволожске выделят 100 миллионов рублей

Адаптивный центр войдет в структуру Мультицентра социальной и трудовой интеграции под началом жены губернатора Ленобласти.

Комитет госзаказа объявил о начале конкурса по строительству Центра адаптивной физической культуры - подразделения Мультицентра социальной и трудовой интеграции, возглавляемого супругой губернатора Ленобласти Ириной Дрозденко. Согласно опубликованным документам, стоимость контракта составит 100 миллионов рублей. Объект должен быть сдан через 21 месяц с момента подписания.

Разместится новый комплекс, где будут помогать инвалидам овладеть физическими навыками для действий в окружающей среде, рядом с основным Мультицентром - во Всеволожске. Выделенный под него участок находится в бессрочном пользовании Мультицентра. Вся инфраструктура будущего Центра адаптивной физической культуры будет полностью приспособлена для людей с инвалидностью, включая стадион, здание и зоны отдыха.

Ранее супруга Александра Дрозденко занималась бизнесом - в 2016 году "Деловой Петербург" оценивал ее состояние в 4,5 миллиарда рублей. Среди активов семьи губернатора Ленобласти упоминались ООО "Сфера", ООО "Кингисеппская домостроительная компания", ООО "Усть–Лужская ПТК".

Ранее в Кировском районе Петербурга достроили Центр реабилитации инвалидов.

Фото: ВКонтакте/Мультицентр социальной и трудовой интеграции