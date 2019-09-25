В Кировском районе достроили Центр реабилитации инвалидов

Социальный центр примет первых подопечных в новом здании уже в конце июля.

В Петербурге достроили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района. Это первый центр в городе, не приспособленный под социальные нужды, а построенный по отдельному проекту, сообщает портал "Строительный Петербург".

Четырехэтажное здание оснащено самым современным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Для комфортного перемещения подопечных центра установлены специальные подъемники, лифты и пандусы.

Центр социальной реабилитации для детей инвалидов оказывал содействие, также как и мы со своей стороны, мы были в постоянном контакте на всем периоде строительства, согласовывали с ними цветовые и дизайнерские решения. Что позволило в кратчайшие сроки выполнить работу с надлежащим качеством. Юрий Сингур, начальник отдела строительного контроля "Фонд капительного строительства и реконструкции СПб"

Для посетителей центра будет работать столовая, спортивный и актовый залы, бассейн, сауна, соляные пещеры. Здание примет 230 посетителей, каждому станут доступны кабинеты психолога, логопеда, изостудия, мастерские и компьютерные классы. Центр подготовят к использованию до конца июля: к этому времени здание полностью оборудуют мебелью и техникой.

Фото и видео: Строительный Петербург