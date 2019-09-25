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Вчера, 13:30
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В Кировском районе достроили Центр реабилитации инвалидов

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Социальный центр примет первых подопечных в новом здании уже в конце июля.

В Петербурге достроили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района. Это первый центр в городе, не приспособленный под социальные нужды, а построенный по отдельному проекту, сообщает портал "Строительный Петербург". 

Четырехэтажное здание оснащено самым современным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Для комфортного перемещения подопечных центра установлены специальные подъемники, лифты и пандусы.

Центр социальной реабилитации для детей инвалидов оказывал содействие, также как и мы со своей стороны, мы были в постоянном контакте на всем периоде строительства, согласовывали с ними цветовые и дизайнерские решения. Что позволило в кратчайшие сроки выполнить работу с надлежащим качеством.

Юрий Сингур, начальник отдела строительного контроля "Фонд капительного строительства и реконструкции СПб"

Для посетителей центра будет работать столовая, спортивный и актовый залы, бассейн, сауна, соляные пещеры. Здание примет 230 посетителей, каждому станут доступны кабинеты психолога, логопеда, изостудия, мастерские и компьютерные классы. Центр подготовят к использованию до конца июля: к этому времени здание полностью оборудуют мебелью и техникой.

Фото и видео: Строительный Петербург

Теги: кировский район, центр социальной реабилитации инвалидов
Категории: Районы Петербурга, Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

Обсуждение ( 5 ) Посмотреть все

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VILLIALT
Вчера 15:06

Добрый день! Огромное спасибо за прекрасный центр.  Детки здесь действительно будут чувствовать себя как дома и поноценно. Все условия и поддержка в этом центре. Надеемся что в каждом городе и населенном пункте будут такие центры, для детей инвалидов. Еще раз большое спасибо

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viza2027
Вчера 18:38

Отличная новость. Вот с кого пример надо брать.

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Voditel21
Вчера 18:33

А что там в кировской

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katy73
Вчера 22:56

muy buena esta labor ,y buenos servicios ,,,mas tomando en cuenta q es para niños discapacitados .

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mabilauiu
Вчера 13:47

This is very good and attractive environment to manage and co-operation all of the employee and management.

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