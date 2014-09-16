В Петербурге выделят 2 млн на адаптивное скалолазание для детей с нарушениями ментального здоровья

Проект направлен на социальное взаимодействие детей с нарушениями ментального развития посредством адаптивного скалолазания.

В четверг, 24 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что на адаптивное скалолазание для детей с нарушениями ментального здоровья выделят 2 млн рублей – проект выиграл грант.

Проект "Будь выше!" разработала и реализует Автономна некоммерческая организация поддержки детей с аутизмом "Простор". Проект направили на социальное взаимодействие детей с нарушениями ментального развития посредством адаптивного скалолазания. В процессе тренировки все группы мышц.

В помещении центра "Простор" расширят имеющийся специальный скалодром высотой 5,5 метров. Для 150 детей в возрасте от 8 до 17 лет, имеющих ментальные нарушения в развитии, будут проведены 1200 бесплатных индивидуальных занятий по адаптивному скалолазанию с персональным тренером.

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