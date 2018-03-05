В Петро-Славянке детям приходится три километра идти по неосвещенной трассе до школы

Жители Петро-Славянки возмущены отсутствием старшей школы и автобусов до детских учебных заведений.

Жители поселка Петро-Славянка жалуются на отсутствие автобусов, идущих до школьных учреждений. Местным детям приходится самостоятельно добираться до ближайших учебных заведений пешком по 2-3 километра. Несовершеннолетние петербуржцы ежедневно рискуют быть сбитыми машинами, поездом (так как дорога проходит через железнодорожные пути) или просто замерзнуть. Об этом сообщили “Петербургскому дневнику” читатели.

Власти не обеспечили Петро-Славянке регулярный общественный транспорт. Пригородные электрички ходят с интервалами по четыре часа по будням. Единственная маршрутка под номером 396 а двигается через поселок каждые полтора часа. Иногда транспортное средство даже может не остановиться в районе, так как официальной остановки там нет.

Проблема возникает и самими школами. Учащиеся могут попасть с заведение, в котором они проходят программу до пятого класса включительно. Более старшим детям приходится добираться до “цивилизованных” населенных пунктов ради обучения - в Рыбацком, Метрострое или Колпино. До них - около пяти километров. Два-три из которых детям приходится идти пешком по проезжей части, так как пешеходных дорожек в Петро-Славянке не предусмотрено. На некоторых участках трассы нет даже освещения. Также на дороге установлен новый железнодорожный переход. Из-за него путь может быть перекрыт на 40-50 минут.

В течение нескольких лет местные жители добиваются от администрации района организации “школьных” маршрутов на автобусах. В настоящее время более 300 учеников нуждается в данной мере. По сведения от чиновников, добираться реализации данного проекта невозможно из-за того, что родители не могут прийти к однозначному решению относительно места обучения детей: все должны ходить в одну и ту же школу, чтобы их мог забирать автобус.

