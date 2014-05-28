Дети из Курской области побывали с экскурсией в Кронштадте

Эта поездка организована членом Общественной палаты Петербурга Валерией Соколовой.

Сейчас в Санкт-Петербурге гостят ребята из Курской области. В минувшие выходные юные путешественники совершили экскурсию в Кронштадт, пишет "Петербургский дневник".

Эта поездка организована членом Общественной палаты Петербурга Валерией Соколовой. Она отметила, что юные гости уже успели познакомиться с музеем Пушкина, подняться на смотровую площадку колокольни Смольного собора и насладиться ярким шоу в городском цирке. Далее программу ожидает посещение Академии талантов, осмотр величественного Исаакиевского собора и прогулка по живописным паркам Петергофа. Завершится путешествие торжественным визитом в знаменитый Государственный Эрмитаж 12 июня.

Прошлый год тоже ознаменовался масштабным приемом школьников из Курской и Белгородской областей, когда более четырёх тысяч учащихся прибыли в северную столицу по инициативе губернатора Александра Беглова для прохождения образовательного курса и отдыха.

Ранее мы рассказали о том, как Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти поддерживает участников СВО и членов их семей.

Фото: предоставлено администрацией Кронштадтского района