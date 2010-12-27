Десятиклассники Выборга узнали, как быстро потушить возникающий пожар и не дать ему разгореться

Учебные тренировки позволяют персоналу и учащимся не только теоретически знать правила поведения в чрезвычайной ситуации, но и отработать на практике навыки пользования огнетушителем и грамотно организовать эвакуацию детей и взрослых.

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" в Выборге, Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района и представители Выборгского местного отделения общероссийской общественной организации Всероссийского добровольного пожарного общества провели с учащимися 10-х классов практическое занятие "Как быстро потушить возникающий пожар и не дать ему разгореться?".



На стадионе возле школы собрались ученики 10-х классов и их преподаватели. Зам.директора НП "Спасательная служба" г.Выборга Покровский Вадим совестно со старшим инспектором ОНДиПР Выборгского района Анисенковым Павлом рассказали, от чего происходит большинство загораний и пожаров, как можно защитить себя от него при помощи первичных средств пожаротушения (огнетушителей ОП и ОУ). В завершении беседы был показан фильм про ГО и ЧС и эвакуацию в торговых центрах.



После теории перешли к практике. "Первый "инструмент" в борьбе с огнем — порошковый и углекислотный огнетушитель. Снимаем пломбу, выдергиваем чеку, подходим на расстояние 1-2 метра к очагу возгорания, направляем на очаг возгорания раструб, поступательными движениями нажимаем на ручку и тушим пламя", – рассказывали учащимся и их педагогам старший инспектор ОНД и ПР и пожарные 52 ПСЧ по г.Выборгу. Эти практические умения отрабатывали все учащиеся 10-х классов во время учебной тренировки.



Все помещения школы оснащены огнетушителями. Каждый сотрудник проходит плановые инструктажи по обеспечению противопожарного режима школы, правилам пользования огнетушителем, обеспечению противопожарной безопасности во время организации детских массовых досуговых мероприятий и организации эвакуации людей.



Учебные тренировки позволяют персоналу и учащимся не только теоретически знать правила поведения в чрезвычайной ситуации, но и отработать на практике навыки пользования огнетушителем и грамотно организовать эвакуацию детей и взрослых. Это очень важно, ведь персонал школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Выборгскому району