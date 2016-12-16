Десять лет за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show

Посетители выставки смогут увидеть снимки Рассела Джеймса.

Музей Эрарта представляет выставку знаменитого австралийского фотографа, сотрудничавшего с Vogue, W, American Photo, GQ и Sports Illustrated. Более 10 лет он проникал в святая святых самого масштабного и рейтингового модного показа в мире – Victoria"s Secret Fashion Show.

На выставке будет представлена серия из 60 работ, где "ангелы" Victoria"s Secret спускаются на землю. На снимках можно увидеть Кэндис Свейнпол, Леди Гагу, Адриану Лиму, Эльзу Хоск.

Место: Эрарта (Васильевский остров, 29-я линия, дом 2)

Цена: от 600 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Эрарта