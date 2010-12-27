Десять фермеров Ленобласти получат гранты на молоко и мясо

Фермеры займутся производством крупного рогатого скота, а также продуктами на основе молока и выращиванием рыбы, овощей.

В Ленобласти 10 фермеров, а также владельцы двух семейных животноводческих ферм обретут гранты от правительства области. Об этом информируют в пресс-службе региона.

В общей сложности, пятерка хозяйств займется производством крупного рогатого скота, а также продуктами на основе молока и выращиванием рыбы, овощей.

Первый этап отбора, который состоял из конкурса документов и личной защиты проектов, распределил 45 млн рублей. Всего на 2019 год на гранты фермерам из федерального и областного бюджетов запланировано 102,6 млн рублей.

Источник: пресс-служба региона